Hırsızlık zanlısı, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlık zanlısı, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı

02.04.2022 16:05

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir iş yerinden cep telefonu ve araçtan para çaldığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir iş yerinden cep telefonu ve araçtan para çaldığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Yeni Mahalle'de bir iş yerinden cep telefonu ve Deniz Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde park halindeki otomobilden 1500 lira çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

İnceleme sonucunda kimliği belirlenen hırsızlık zanlısı O.C. gözaltına alındı.

Öte yandan, şüphelinin otomobilden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık zanlısı, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı
Hırsızlık zanlısı, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı
Hırsızlık zanlısı, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Samandağ, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hırsızlık zanlısı, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı - Son Dakika


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