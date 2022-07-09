Hristiyanlar, kiliseye astıkları pankartla Kurban Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Hristiyanlar, kiliseye astıkları pankartla Kurban Bayramı'nı kutladı

09.07.2022 13:41

Kilisenin dışından detaylar Pankarttan detaylar Hatay'da Hristiyanlar, kiliseye astıkları pankartla Kurban Bayramı'nı kutladı HATAY - İskenderun ilçesinde Hristiyanlar, kilise duvarına astıkları pankartla Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kilisenin dışından detaylar

Pankarttan detaylar Hatay'da Hristiyanlar, kiliseye astıkları pankartla Kurban Bayramı'nı kutladı

HATAY - İskenderun ilçesinde Hristiyanlar, kilise duvarına astıkları pankartla Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Şehit Pamir Caddesi'ndeki Ortodoks Kilisesi'nin duvarına, kilise cemaati tarafından pankart asıldı.

Pankartta, "Kurban Bayramı'nızı kutlar, birlik, beraberlik ve esenlik içinde nice bayramlar dileriz." ifadesi kullanıldı.

YORUMLAR
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı telefonda kutladı İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı telefonda kutladı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hristiyanlar, kiliseye astıkları pankartla Kurban Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hristiyanlar, kiliseye astıkları pankartla Kurban Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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