Hatay'da hurdacı, kaldırımda bulduğu çantayı sahibine ulaştırdı - Son Dakika
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Hatay'da hurdacı, kaldırımda bulduğu çantayı sahibine ulaştırdı

06.04.2022 15:14
Hatay'da hurdacı, kaldırımda bulduğu çantayı sahibine ulaştırdı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hurda toplayan kişi, kaldırımda bulduğu içinde para ve cep telefonu olan çantayı polise teslim ederek sahibine ulaştırdı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hurda toplayan kişi, kaldırımda bulduğu içinde para ve cep telefonu olan çantayı polise teslim ederek sahibine ulaştırdı.

Alsancak Mahallesi'nde, hurda toplayan 36 yaşındaki Suriye uyruklu Hüseyin Elhammud, hurda topladığı kaldırımda, içinde cep telefonu ve 8 bin 340 lira olan kağıt çanta buldu.

Çevrede kimseyi göremeyen Elhammud, karakola giderek çantayı polise teslim etti.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede çantanın ilçe esnafından Seyfi Ertürk'e ait olduğunu belirledi.

Elhammud'un bulduğu çanta, karakola çağırılan Ertürk'e teslim edildi.

"Suriyeli kardeşimiz insanlık örneği gösterdi"

Elhammud, yaptığı açıklamada, çöpten hurda topladığı sırada çöp kovasının yanında çantayı fark ettiğini belirterek, çantayı polise teslim ettiğini söyledi.

Seyfi Ertürk de Elhammud'un yaptığının büyük bir insanlık örneği olduğunu aktararak, "Sabah evden çıkarken paramı ve telefonumu evde unuttuğumu sanıyordum, eşimin parayı ve telefonumu bana ulaştırmasını söyledim. Eşim telefonu ve çantayı bulamayınca cep telefonumu aramış ve polis ekipleri telefona çıkıp durumu anlatmışlar. Ben de buraya geldim, Suriyeli kardeşimiz Hüseyin Elhammud insanlık örneği göstererek ihtiyaç sahibi olmasına rağmen paramı ve telefonumu bana ulaştırdı. Kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ertürk, Elhammud'a her zaman destekte bulunacağını sözlerine ekledi.

Hatay'da hurdacı, kaldırımda bulduğu çantayı sahibine ulaştırdı
Hatay'da hurdacı, kaldırımda bulduğu çantayı sahibine ulaştırdı
Hatay'da hurdacı, kaldırımda bulduğu çantayı sahibine ulaştırdı
Hatay'da hurdacı, kaldırımda bulduğu çantayı sahibine ulaştırdı

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Kırıkhan, Suriye, Polis, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da hurdacı, kaldırımda bulduğu çantayı sahibine ulaştırdı - Son Dakika


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