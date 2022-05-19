Hatay'da hurdacılar arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 15 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da hurdacılar arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 15 yaralı

19.05.2022 18:45

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hurdacılar arasında çıkan ve ailelerin de karıştığı bıçaklı ve silahlı kavgada 15 kişi yaralandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hurdacılar arasında çıkan ve ailelerin de karıştığı bıçaklı ve silahlı kavgada 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Saraykent Mahallesi 31'inci sokakta, 2 kişi arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Ailelerinde araya girdiği taşlı sopalı kavgada bıçak ve silahlarda konuştu. Yaralılar çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, olay yerine çok sayıda çevik, özel harekat sevk edildi. Kavgada 3'ü ağır olmak üzere toplamda 15 kişi yaralandı.

Öte yandan olay sonrası polis ekipleri tarafından evlerde yapılan aramalarda çok sayıda madde ele geçirildiği ekiplerin tarafından evlerde aramalarının sürdürüldüğü öğrenildi.

(Adem Karagöz/İHA)

Hatay'da hurdacılar arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 15 yaralı
Hatay'da hurdacılar arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 15 yaralı
Hatay'da hurdacılar arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 15 yaralı
Hatay'da hurdacılar arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 15 yaralı
Hatay'da hurdacılar arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 15 yaralı
Hatay'da hurdacılar arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 15 yaralı

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Samsun'da silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı Son dakika haberi | Samsun'da silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı Akraba iki aile arasında silahlı arazi kavgası: 2 ölü, 2 ağır yaralı Akraba iki aile arasında silahlı arazi kavgası: 2 ölü, 2 ağır yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da hurdacılar arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 15 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
18:42 Raket tutma tarzı merak ediliyordu! Erdoğan'dan açıklama: Çinliler ve Japonlar da benim gibi tutar
18:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Türkiye'nin endişelerini görüşmeye hazırız
18:20 "İktidar yürüyüşünü başlattık diyen" Meral Akşener, Samsun'da: Ey Türk gençliği, yarın değil bugün gücünün farkında olacaksın!
18:07 İsveç ve Finlandiya liderleri Beyaz Saray'da! ABD Başkanı Biden: İki ülke de NATO'nun tüm şartlarını karşılıyor, üyeliklerini destekliyoruz
17:45 Meslekten 15 günlüğüne men edilmişti! AYM'den Canan Karatay kararı
17:41 AK Parti kurucularından Albayrak'tan yargıya uyarı: Bugün SADAT'ı tanımayan yarın sizi de tanımaz.
17:06 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Fikir ayrılıklarına çözüm buluruz
16:42 Zelenski'den Vışıvanka Günü'ne özel kostüm: Savaşın başından beri giydiği tişörtünü çıkardı, gömlek giydi
16:40 Survivor All Star'da ikiz kardeşi elenen Sema'dan intikam yemini: Burunlarından fitil fitil getireceğim!
16:39 Finlandiya Başbakanı Marin'den "Türkiye ile masaya oturmalıyız" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 19:13:41. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da hurdacılar arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 15 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement