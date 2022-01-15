Hatay'da İbranice yazılmış Tevrat ele geçirildi - Son Dakika

HATAY'da polisin düzenlediği operasyonda İbranice yazılmış Tevrat, İbranice metinlerin bulunduğu parşömen ile heykel, bardak ve farklı boyutlarda tarihi objeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir eve operasyon düzenledi. Ekiplerin evde yaptığı aramada, İbranice yazılmış Tevrat, üzerinde İbranice yazılar bulunan parşömen, 1 heykelcik, Antik Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bardak ve farklı boyutlarda 4 obje ele geçirdi. Olayla ilgili A.M. gözaltına alındı.