Hatay'da İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Hatay'da İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan hava saldırısında şehit olan Emin Yıldırım, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan hava saldırısında şehit olan Emin Yıldırım, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı.

İdlib'de rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Emin Yıldırım'ın cenazesi Hatay'ın Akcurun Mahallesi'nde bulunan baba ocağına getirildi. Burada helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehit Yıldırım'ın naaşı Akcurun Mahallesi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Cenaze töreninde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin naaşını omuzlayarak taşıdı.

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti ve CHP milletvekilleri, askeri erkan ve çok ayıda vatandaş katıldı.

(Adem Karagöz - Gökhan Aklan/İHA)

Hatay'da İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı

İdlib, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:30 Kaynak: İHA
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