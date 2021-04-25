Hatay'da iftar sofralarını meyan şerbeti serinletiyor - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da, meyan kökü şerbeti, ramazanda iftar sofralarının vazgeçilmez içeceği arasında yerini alıyor.

Bölgede doğal olarak yetişen meyan kökünün bazı işlemlerden geçirilmesiyle elde edilen şerbet, iftar sofralarını süslüyor.

Kendine has aroması, yatıştırıcı ve rahatlatıcı özelliği bulunan şerbet, ramazanda da vatandaşların iftar sofralarında en çok tercih ettiği içecekler arasında yerini alıyor.

Tarihi Antakya sokaklarında 31 yıldır meyan kökü şerbeti satan Mehmet Daşdemir, AA muhabirine, meyan kökünün zahmetli bir işlemin ardından şerbete dönüştüğünü söyledi.

Şerbete talebin özellikle ramazanda çok fazla arttığını ifade eden Daşdemir, günde ortalama 50 litre satış yaptıklarını kaydetti.