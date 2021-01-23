Hatay'da ihtiyaç sahibi 500 aileye yardım - Son Dakika

Türk Kızılay Tuzla Şubesi ile Tuzla Belediyesi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda ve kışlık kıyafet yardımı yaptı.

Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Kömekçi, gazetecilere, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını hissettirmek istediklerini söyledi.

Türk insanının yardımsever olduğunu ifade eden Kömekçi, 500 aileye gıda ve kışlık kıyafet yardımı yaptıklarını belirtti.

İlçede, Kale ve Torun mahallerindeki ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar dağıtıldı.