Hatay'da ihtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı ve kıyafet yardımı - Son Dakika

Hassa ilçesinde ihtiyaç sahibi 50 çocuğa ayakkabı ve kıyafet dağıtıldı.

"Sarı Mikrofon" adlı sosyal medya platformu üyeleri, ilçede önceden belirlenen çocuklara ev ev dolaşarak kıyafet, ayakkabı ve oyuncaktan oluşan yardımları hediye etti.

Platform sahibi Özkan Bozkurt, kış aylarının gelmesi ve Kovid-19 salgını dolayısıyla zor durumda kalan ailelere yardım etmek istediklerini belirtti.

Bu kapsamda 50 aileyi ziyaret ettiklerini ifade eden Bozkurt, "Bağışlarımızın çoğunluğunu takipçilerimiz bizlere gönderdi. Bizler de bunu sahiplerine ulaştırdık. Tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Sosyal sorumluluk projelerini arttırarak devam ettirmeyi planlıyoruz." dedi.