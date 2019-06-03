Hatay'da ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık
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Umut Deryası İnsani Yardım ve Dayanışma Derneği, 110 ihtiyaç sahibi çocuğa kıyafet yardımında bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:56 Kaynak: AA
Umut Deryası İnsani Yardım ve Dayanışma Derneği, 110 ihtiyaç sahibi çocuğa kıyafet yardımında bulundu. Merkez Antakya
ilçesinde bulunan dernek binasına aileleri ile gelen çocuklar dernek gönüllerince giydirildi.
Umut Deryası İnsani Yardım ve Dayanışma Derneği Başkanı Arzu Savaş bir yıl önce açtıkları dernek ile tek amaçlarının ihtiyaç sahipleri çocukları mutlu etmek olduğunu söyledi.
Derneğin sürekli aktif olarak çalıştığını ve yardım sahiplerine ulaştığını belirten Savaş, "Hayırseverlerimize ulaşarak onları bilgilendiriyoruz. Hayırseverlerimiz de bu çağrımıza sessiz kalmıyorlar ellerinden geleni yapıyorlar. Daha önce yaptığımız gıda yardımı, ısınma ve barınma yardımı, okul araç gereçlerinin yanı sıra bayramda da ihtiyaç sahiplerimizi sevindirmek istedik. Katkı sunan emek veren herkese şükranlarımızı sunarız." diye konuştu.
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