Hatay'da İhtiyaç Sahiplerine Kışlık Yardım

İyilikder Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki ihtiyaç sahibi 150 kişiye kışlık kıyafet ve battaniye yardımı yapıldı.

İyilikder Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki ihtiyaç sahibi 150 kişiye kışlık kıyafet ve battaniye yardımı yapıldı.



Dernekten yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Kuşaklı Köyü'nde yardım faaliyeti sürdürüldüğü belirtildi.



Bu kapsamda, yardıma muhtaç kişilere battaniye, mont ve bot yardımında bulunulduğu kaydedilen açıklamada, "150 kişinin bir nebze olsun soğuklardan etkilenmemesi için yardımlarımızı kendilerine teslim ettik. Kışın başından itibaren yardımlarımız devam ediyor. Aralık ayından itibaren kadar bin kişiye bot, mont, kıyafet yardımında bulunduk." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, yardım çalışmalarının ilerleyen günlerde de devam edeceği kaydedildi.

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