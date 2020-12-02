Hatay'da iki aile arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Hatay'da iki aile arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı

02.12.2020 08:07
Hatay'da iki aile arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Hatay'ın Payas ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına sayılı dakikalar kala iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Hatay'ın Payas ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına sayılı dakikalar kala iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Kavga Payas ilçesi Cumhuriyet mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki aile bireyleri sokak ortasında karşı karşıya gelerek tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu aynı aile bireylerinden 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kavganın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayı polis ekibi sevk edildi.Çıkan kavgada yaralanan aynı aileden 2 kişi ambulans ile Dörtyol Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandığı belirlenen Erkan Kaya adlı şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yaralı Ö. K.'nın ise tedavisi sürüyor. Polis, hastane önünde yoğun güvenlik önlemi alırken, yaralı yakınlarının hastaneye akın etmelerine izin vermedi. Yaşanan kavga ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(Necati İvgin - Ferit Savaş/İHA)

Hatay'da iki aile arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Cumhuriyet, Payas, kavga, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hatay'da iki aile arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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