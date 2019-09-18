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Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga 3 ölü, 3 yaralı-1

8 dakika önce

Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga 3 ölü, 3 yaralıHatay'da iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga 3 ölü, 3 yaralı

Hatay'da iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

Olay, merkez Antakya ilçesine bağlı kırsaldaki Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan ik ailenin fertleri arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma giderek büyüdü ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, pompalı tüfekten saçmaların hedefi olan 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri Karaali Mahallesi'ni abluka altına alırken, olayla ilgili soruşturma geniş çaplı devam ediyor.

Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga 3 ölü, 3 yaralı-1

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:42 Kaynak: DHA
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Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı
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