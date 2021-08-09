Hatay'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada yaralanan üç kardeşten biri öldü - Son Dakika

Hatay'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada yaralanan üç kardeşten biri öldü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralan 3 kardeşten 1'i hayatını kaybetti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralan 3 kardeşten 1'i hayatını kaybetti. Çaylı Mahallesi'nde akraba olan iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Eyüp (28), Kasım (24) ve Hüseyin Sarmış (32) kardeşler bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Eyüp Sarmış müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemi alırken bazı şüpheliler gözaltına alındı.

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