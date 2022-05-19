İki aile arasındaki silahlı kavgada 15 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

İki aile arasındaki silahlı kavgada 15 kişi yaralandı

19.05.2022 18:07

Hatay'ın Antakya ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

Saraykent Mahallesi 31. Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 15 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karışanların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İki aile arasındaki silahlı kavgada 15 kişi yaralandı
İki aile arasındaki silahlı kavgada 15 kişi yaralandı
İki aile arasındaki silahlı kavgada 15 kişi yaralandı
İki aile arasındaki silahlı kavgada 15 kişi yaralandı
İki aile arasındaki silahlı kavgada 15 kişi yaralandı
İki aile arasındaki silahlı kavgada 15 kişi yaralandı
İki aile arasındaki silahlı kavgada 15 kişi yaralandı
İki aile arasındaki silahlı kavgada 15 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Gaziantep'te aileler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Gaziantep'te aileler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Son dakika haberleri: Ağrı'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı Son dakika haberleri: Ağrı'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki aile arasındaki silahlı kavgada 15 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
18:42 Raket tutma tarzı merak ediliyordu! Erdoğan'dan açıklama: Çinliler ve Japonlar da benim gibi tutar
18:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Türkiye'nin endişelerini görüşmeye hazırız
18:20 "İktidar yürüyüşünü başlattık diyen" Meral Akşener, Samsun'da: Ey Türk gençliği, yarın değil bugün gücünün farkında olacaksın!
18:07 İsveç ve Finlandiya liderleri Beyaz Saray'da! ABD Başkanı Biden: İki ülke de NATO'nun tüm şartlarını karşılıyor, üyeliklerini destekliyoruz
17:45 Meslekten 15 günlüğüne men edilmişti! AYM'den Canan Karatay kararı
17:41 AK Parti kurucularından Albayrak'tan yargıya uyarı: Bugün SADAT'ı tanımayan yarın sizi de tanımaz.
17:06 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Fikir ayrılıklarına çözüm buluruz
16:42 Zelenski'den Vışıvanka Günü'ne özel kostüm: Savaşın başından beri giydiği tişörtünü çıkardı, gömlek giydi
16:40 Survivor All Star'da ikiz kardeşi elenen Sema'dan intikam yemini: Burunlarından fitil fitil getireceğim!
16:39 Finlandiya Başbakanı Marin'den "Türkiye ile masaya oturmalıyız" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 18:50:26. #1.13#
SON DAKİKA: İki aile arasındaki silahlı kavgada 15 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement