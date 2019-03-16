Son Dakika Haberleri: Hatay'da İki Araca Çarpan Tanker Bahçeye Devrildi

Hatay'da İki Araca Çarpan Tanker Bahçeye Devrildi

1 saat önce

Hatay'ın Defne ilçesinde, yokuşta arızalanan belediyeye ait su tankeri, 2 araca çarptıktan sonra bir apartmanın bahçesine devrildi.

Hatay'da İki Araca Çarpan Tanker Bahçeye Devrildi, System.String[]
Hatay'ın Defne ilçesinde, yokuşta arızalanan belediyeye ait su tankeri, 2 araca çarptıktan sonra bir apartmanın bahçesine devrildi.

Ali D'nin kullandığı 34 KC 7706 plakalı belediyeye ait su tankeri, Dursunlu Mahallesi'ndeki bir yokuşta arızalandı.

Sürücünün el frenini çekmeden araçtan inmesi sonucu hareket eden tanker, park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra bir apartmanın bahçesine devrildi.

Kazada, su tankeri ve 2 otomobilde hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:43 Kaynak: AA

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