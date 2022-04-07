HATAY'DA İKİ CİNAYETTEN ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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HATAY'DA İKİ CİNAYETTEN ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

07.04.2022 12:40

HATAY'da iki farklı tarihlerde 'kasten adam öldürme' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından aranan A.D. yakalandı.

HATAY'da iki farklı tarihlerde 'kasten adam öldürme' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından aranan A.D. yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hatay'ın Antakya ilçesinde 3 Haziran 2021'de meydana gelen kasten öldürme ve 17 Ocak 2022'de meydana gelen tasarlayarak öldürme suçlarından ve 13 farklı suçtan aranan A.D.'nin adresi saptandı. Eve düzenlenen operasyonda A.D. kıskıvrak yakalandı. Aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 16 adet fişek, 3 bıçak ve 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. A.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Haziran, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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