İki farklı noktada çıkan otluk yangınları söndürüldü - Son Dakika

İtfaiye ekiplerinin mahalle çevresinde yanan otluk alana müdahale etmesi
Ekiplerin yanan alanlara su sıkması
Vatandaşların söndürme çalışmalarına müdahalesi
Polisin yanan alanda inceleme yapması Hatay'da iki farklı noktada çıkan otluk yangınları söndürüldü
HATAY (AA) – Hatay'da iki ayrı mahallede çıkan otluk yangınları söndürüldü.
Antakya ilçesi Haraparası ve Küçükdalyan mahallelerinde otluk alanlarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına aldı.
Vatandaşlar da itfaiye ekiplerine söndürme çalışmalarında yardım etti.
Kaynak: AA
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