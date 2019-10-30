Hatay'da iki grup arasında kavga
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki grup arasındaki kavgayı polis ayırdı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:18 Kaynak: AA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki grup arasındaki kavgayı polis ayırdı.
Barıştepe Mahallesi Süleyman Şah Köprüsü'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirine taş ve sopalarla saldırdı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafları ayırdı.
Arbede sırasında 4 kişi hafif şekilde çeşitli yerlerinden yaralandı.
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