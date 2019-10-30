Son Dakika Haberleri: Hatay'da iki grup arasında kavga
Son Dakika Güncel Hatay'da iki grup arasında kavga

Hatay'da iki grup arasında kavga

42 dakika önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki grup arasındaki kavgayı polis ayırdı.

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki grup arasındaki kavgayı polis ayırdı.

Barıştepe Mahallesi Süleyman Şah Köprüsü'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirine taş ve sopalarla saldırdı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafları ayırdı.

Arbede sırasında 4 kişi hafif şekilde çeşitli yerlerinden yaralandı.

İskenderun, Polis, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:18 Kaynak: AA
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