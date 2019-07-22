Son Dakika Haberleri: Hatay'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü
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Hatay'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü

37 dakika önce

Hatay'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti.

Hatay'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, System.String[]
Hatay'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Antakya ilçesi İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma yaşandı. Silahların çekildiği tartışmada A.K., silahla yaralandı. A.K. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralananlar ise ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, polis ekipleri de alanda geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY
Antakya, İzmir, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:05 Kaynak: İHA
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