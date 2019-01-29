Hatay'da İki Hafta Önce Kapanan Havaalanı Yolu Yarın Trafiğe Açılacak
1 saat önce
HATAY'da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle yaklaşık iki hafta önce sular altında kalarak önce tek yönlü ardından da çift yönlü trafiğe kapatılan Hatay Havaalanı yolu yarın trafiğe açılacak.
HATAY'da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle yaklaşık iki hafta önce sular altında kalarak önce tek yönlü ardından da çift yönlü trafiğe kapatılan Hatay
Havaalanı yolu yarın trafiğe açılacak.
Hatay'da geçtiğimiz haftalarda etkili olan yağışlar ile Tahtaköprü
ve Afrin
barajlarının kapaklarının açılmasının ardından Hatay Havaalanı çevresi ve havaalanı yolunun bir bölümü sular altında kalarak trafiğe kapatılmıştı. Karayolları Genel Müdürlüğü
ekiplerinin aralıksız sürdürdüğü çalışmaların ardından yolun sular altında kalan 1,5 kilometrelik kısmı yükseltilerek, yapılan asfaltlama çalışmalarında sona gelindi. Karayolları yetkilileri, asfaltlama çalışmalarının bu gece tamamlanarak yarın yolun tek şeritten trafiğe açılacağını, yapılan kontrollerin ardından herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda diğer şeritte de aynı çalışmanın yapılacağı bildirildi. - Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:17 Kaynak: DHA
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