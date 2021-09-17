Hatay'da iki mahalleye kütüphane açıldı - Son Dakika

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Özerli ve Numune Evler mahallelerine kütüphane ile kültür, eğitim ve etüt merkezleri açıldı.

Dörtyol Kaymakamlığı'nın her mahallede bir kütüphane projesi kapsamında Özerli Mahallesi TOKİ konutları mevkiine ve Numune Evler Mahallesi Şehit Polis Necati Keskin Bulvarında kütüphane ile kültür, eğitim ve etüt merkezi açıldı.

Açılışa katılan Dörtyol Kaymakamı Ali Murat Kayhan burada yaptığı konuşmada kütüphanelerin önemine değindi.

Açılış sonrası ilçe protokolü ve vatandaşlar, kütüphane ile kültür, eğitim ve etüt merkezlerini gezdi.