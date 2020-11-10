Hatay'da iki motosiklet çarpıştı 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Kurteres Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 31 SK 910 ile 31 SV 398 plakalı motosikletler çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile motosikletin birinde bulunan yolcu olmak üzere 3 kişi 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.