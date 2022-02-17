Hatay'da iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü,1 kişi yaralandı - Son Dakika

Hatay'da Kırıkhan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi E-5 çevre yolu üzerinde Göçgel Karateke'nin yönetimindeki 31 NAB 81 plakalı motosiklet ile F.H. idaresindeki 31 LU 038 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı sürücüleri Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan Göçgel Karateke'nin hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü F.H'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.