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Hatay'da iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü,1 kişi yaralandı - Son Dakika

Hatay'da iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü,1 kişi yaralandı

17.02.2022 19:09

Hatay'da Kırıkhan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Hatay'da Kırıkhan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi E-5 çevre yolu üzerinde Göçgel Karateke'nin yönetimindeki 31 NAB 81 plakalı motosiklet ile F.H. idaresindeki 31 LU 038 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı sürücüleri Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan Göçgel Karateke'nin hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü F.H'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü,1 kişi yaralandı
Hatay'da iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü,1 kişi yaralandı
Hatay'da iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü,1 kişi yaralandı
Hatay'da iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü,1 kişi yaralandı
Hatay'da iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü,1 kişi yaralandı
Hatay'da iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü,1 kişi yaralandı
Hatay'da iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü,1 kişi yaralandı
Hatay'da iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü,1 kişi yaralandı

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Kırıkhan, Hatay, E 5, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü,1 kişi yaralandı - Son Dakika


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