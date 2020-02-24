Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

Hatay'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 sürücü ağır yaralandı.

Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Hatay'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 sürücü ağır yaralandı.


Kaza, saat 18.30 sıralarında Kırıkhan ilçesin Antakya Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Selim A.'nın kullandığı 31 D 823 plakalı otomobil, Hüseyin E.'nin kullandığı 06 KGT 53 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan iki otomobil sürücüsünü Kırıkhan Devlet Hastanesi ile Hatay Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 07:31 Kaynak: İHA
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