Son Dakika Haberleri: Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kışlalar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde Turan Ş'nin kullandığı 31 BF 050 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 31 ADG 546 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralan Turan Ş. ile Erdinç K, Ayşe K. ve Bahar K. Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dörtyol, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:54 Kaynak: AA
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