Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

08.07.2022 00:03
Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 01 AJP 10 plakalı otomobil ile 31 ACF 596 plakalı araç Altınçağ Mahallesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Tragger, Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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