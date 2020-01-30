Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı - Son Dakika

Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı

6 saat önce

Hatay'ın Antakya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı.

Atatürk Caddesi'nde Hamit K'nin kullandığı 31 AVL 92 plakalı otomobil ile Ali T. idaresindeki 34 PU 1592 plakalı otomobil çarpıştı.

Yaralanan Hamit K, sıkıştığı yerden çıkarılarak Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yolda trafiğin bir süre aksamasına neden olan kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı

Atatürk Caddesi, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:49 Kaynak: AA
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