Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı - Son Dakika

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Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı
6 saat önce
Hatay'ın Antakya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:49 Kaynak: AA
Hatay'ın Antakya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı.
Atatürk Caddesi'nde Hamit K'nin kullandığı 31 AVL 92 plakalı otomobil ile Ali T. idaresindeki 34 PU 1592 plakalı otomobil çarpıştı.
Yaralanan Hamit K, sıkıştığı yerden çıkarılarak Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yolda trafiğin bir süre aksamasına neden olan kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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