İki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Saraykent Mahallesi Şükrü Balcı Caddesi üzerinde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 31 AIP 769 plakalı otomobil ile 31 HN 300 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada 31 AIP 769 plakalı otomobil içerisinde bulunan 1 kişi yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası otomobilden yola sızan yakıt Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.
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