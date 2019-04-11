Hatay'da İki Tır Kafa Kafaya Çarpıştı

Hatay'da, iki tır kafa kafaya çarpıştı.

Hatay'da, iki tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada tır şoförlerinden birisi yaralandı, bir tırın dorsesinden dökülen talaş çuvalları ise karayoluna saçıldı.



Kaza, İskenderun-Antakya Karayolu'nda meydana geldi. Topboğazı mevkisinden Antakya istikametinde ilerleyen 31 HU 174 plakalı tır şoförü Mustafa Ocak, yağmurun etkisiyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyeti kaybetti. Tır daha sonra karşı şeride geçerek karşıdan gelen tırla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 31 V 4078 plakalı tırın içerisinde sıkışan tır şoförü itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 31 HU 174 plakalı tırın dorsesinden karayoluna dökülen talaş çuvalları ise araçlara yüklenerek kaza yerinden kaldırıldı.



"Yüküm hafifti, kaygan zemin yüzünden kaza oldu"



Kaza anını anlatan tır şoförü Mustafa Ocak, yağmur nedeniyle oluşan kaygan zeminden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Ocak, "Karayolunda yukarından aşağı gelirken, zeminin kaygan olması nedeniyle birden direksiyon hakimiyetimi kaybettim ve sonuç bu. Yükümde hafifti, sadece 5-6 tondu, yükten yana sıkıntı yoktu" dedi.



Tırların kaldırılmasıyla karayolunda trafik normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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