Hatay'da ilaçlama uçağıyla havadan dezenfektan sıkıldı - Son Dakika

Hatay'ın Kumlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilaçlama uçağıyla havadan dezenfekte çalışması yapıldı.

Kumlu Belediye Başkanı Mehmet Deli, belediye hoparlöründen halka seslendi.

Başkan yaptığı anonsta, Kovid-19 dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda uçakla havadan dezenfekte çalışması yapılacak. Halkımıza duyurulur." ifadelerini kullandı.

Daha sonra ilaçlama uçağıyla dezenfektan sıkıldı.