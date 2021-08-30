Hatay'da inşaat halindeki binada başlayıp bitişiğindeki iş yerine sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika

Hatay'ın Antakya ilçesinde inşaat halindeki bir binada çıkan ve yanındaki iş yerine sıçrayan yangın hasara yol açtı.

Antakya Küçük Sanayi Sitesi 5. Cadde'deki inşaat halinde ve içerisinde mobilya malzemelerinin bulunduğu 5 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede yanda bulunan 5 katlı mobilya mağazasına sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında hasar oluştu.

Öte yandan iş yeri sahipleri ve çevredekiler itfaiye ekiplerine yangına geç müdahale edildiği gerekçesiyle tepki gösterdi.