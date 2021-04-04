Son dakika haberi | İnşaat halindeki binanın 6. katından düşen Suriye uyruklu işçi öldü - Son Dakika

Son dakika haberi | İnşaat halindeki binanın 6. katından düşen Suriye uyruklu işçi öldü

04.04.2021 18:39

Son dakika gündem haberine göre Hatay'ın Hassa ilçesinde inşaat halindeki binanın 6. katından düşen Suriye uyruklu işçi hayatını kaybetti.

Hatay'ın Hassa ilçesinde inşaat halindeki binanın 6. katından düşen Suriye uyruklu işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ahmet El Süleyman, 15 Kasım Mahallesi'nde inşaat halindeki binaya iskele kurduğu sırada 6. kattan zemine düştü.

Ağır yaralanan Süleyman 112 Acil Servis ekiplerince Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Süleyman burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Son dakika haberi | İnşaat halindeki binanın 6. katından düşen Suriye uyruklu işçi öldü
Son dakika haberi | İnşaat halindeki binanın 6. katından düşen Suriye uyruklu işçi öldü
Son dakika haberi | İnşaat halindeki binanın 6. katından düşen Suriye uyruklu işçi öldü
Son dakika haberi | İnşaat halindeki binanın 6. katından düşen Suriye uyruklu işçi öldü

İnşaat, Suriye, Hatay, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İnşaat halindeki binanın 6. katından düşen Suriye uyruklu işçi öldü - Son Dakika


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