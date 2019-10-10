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Hatay'da iş hanında yangın

1 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir iş hanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay'da iş hanında yangın, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir iş hanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İlçede bulunan Samandağ Balıkçılar Çarşısı üstünde bulunan iş hanında yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın, iş hanında hasara neden oldu.

Samandağ, İtfaiye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:32 Kaynak: AA
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