Son Dakika Haberleri: Hatay'da iş yeri yangını
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Hatay'da iş yeri yangını

1 dakika önce

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tayfur Sökmen Caddesi üzerindeki bir elektronik eşya mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine itfaiye ekipleri, olay yerine sevk edildi.
Yangına müdahale eden ekipler, alevleri söndürdü.
İş yerinde yangın nedeniyle hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:08 Kaynak: AA
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