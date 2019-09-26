Hatay'da iş yeri yangını
1 saat önce
Hatay'da, bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:24 Kaynak: AA
Hatay'da, bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki bir terzihanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı
İş yerinde, yangın nedeniyle hasar oluştu.
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