Hatay'da iş yeri yangını

Hatay'da, bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki bir terzihanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı

İş yerinde, yangın nedeniyle hasar oluştu.