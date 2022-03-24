Hatay'da iş yerinde kaçak elektronik sigaralar bulunan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Hatay'da iş yerinde kaçak elektronik sigaralar bulunan zanlı gözaltına alındı

24.03.2022 11:47
Hatay'da iş yerinde kaçak elektronik sigaralar bulunan zanlı gözaltına alındı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde iş yerinde gümrük kaçağı 18 elektronik sigara, 282 sigara likidi ve 42 kutu elektronik sigara parçaları ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde iş yerinde gümrük kaçağı 18 elektronik sigara, 282 sigara likidi ve 42 kutu elektronik sigara parçaları ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Akasya Mahallesi'nde bir iş yerine baskın düzenledi.

Adreste yapılan aramada 18 elektronik sigara, 282 sigara likidi ve 42 kutu elektronik sigara parçaları ele geçirildi.

Şüpheli B.A. gözaltına alındı.

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Hatay'da kaçak elektronik sigara ve parçaları ele geçirildi Hatay'da kaçak elektronik sigara ve parçaları ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Sigara, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da iş yerinde kaçak elektronik sigaralar bulunan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika


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