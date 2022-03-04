Hatay'da iş yerinden 30 gelinlik çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da iş yerinden 30 gelinlik çalan zanlı tutuklandı

04.03.2022 11:25
Hatay'da iş yerinden 30 gelinlik çalan zanlı tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir iş yerinden 30 gelinlik çalan zanlı tutuklandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir iş yerinden 30 gelinlik çalan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barboras Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 30 gelinlik ve kamera kayıt cihazının çalındığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen F.A'nın adresine baskın yaptı.

Evdeki aramada 25 gelinlik bulundu, F.A. gözaltına alındı.

Gelinlikler sahibine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Hatay'da iş yerinden 30 gelinlik çalan zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500
Hatay'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı Hatay'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı Hatay'daki uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi tutuklandı Hatay'daki uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Gelinlik, Kırıkhan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da iş yerinden 30 gelinlik çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
11:28 Putin'in yeni hedefi Karadeniz kıyıları mı? İngiliz basını Çeçenistan taktiğine dikkat çekti
11:25 Yükselişine devam eden altının gram fiyatı 884 liradan alıcı buluyor
11:21 4 Mart 2022 Cuma gününde yükselişini sürdüren dolar 14,19 liradan işlem görüyor
11:18 Sıvı yağla ilgili karar! Gümrük vergisi değişti
10:56 İçişleri Bakanlığı genelgesi: Okul, hastane ve toplu taşımada maske zorunluluğu devam ediyor
10:54 Shakhtar Donetsk'te şok: Çocuk takımını çalıştıran antrenör Rus kurşunlarının hedefi oldu
10:41 Karısını balkondan atarak öldürmek istemişti! Şimdi cezaevinden özür mektupları yazıyor!
10:27 Hayat Bilgisi'nin Akrep Nalan'ı Füsun Nalan Açın yaşamını yitirdi!
10:24 Doğa da Ukraynalılardan yana: 64 kilometrelik Rus konvoyunu "Rasputitsa" denilen çamur mevsimi durdurdu
10:12 Ukraynalı turiste moral veren Türk viral oldu, barış için yaptığı hareket daha da olay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 11:35:21. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da iş yerinden 30 gelinlik çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement