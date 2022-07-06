İş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, bir iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Odabaşı Mahallesi'nde bir iş yerinden çeşitli markalarda sigara ve para çalınması üzerine çalışma başlattı.
İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin A.K. olduğunu belirledi.
Şüpheli, Saraykent Mahallesi'nde kovalamaca sonucu yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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