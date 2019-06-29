Son Dakika Haberleri: Hatay'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Hatay'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

1 saat önce

Hatay'da işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Hatay'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]
Hatay'da işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alamiddin Özdemir yönetimindeki 31 DR 979 plakalı otomobil, Antakya- İskenderun kara yolu Bakras Mahallesi mevkisinde, tarım işçilerini taşıyan Kemal Yüceur idaresindeki 31 NFP 64 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, minibüsteki 6 işçi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Antakya-İskenderun kara yolunun tek yönü bir süreliğine trafiğe kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:46 Kaynak: AA
İskenderun, Hatay, Güncel
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