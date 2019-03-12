Hatay'da "İstihdam Seferberliği 2019" Toplantısı

HATAY(AA) – Hatay'da Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ev sahipliğinde "İstihdam Seferberliği 2019" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

HATAY(AA) – Hatay'da Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ev sahipliğinde "İstihdam Seferberliği 2019" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.



ATSO Başkanı Hikmet Çinçin, ATSO binasında düzenlenen toplantıda İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında, iş dünyasına, girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğunu ve bunları pek çoğunun tarihi destekler olduğunu söyledi.



Çinçin, 'Burası Türkiye Burada İş Var' sloganıyla başlatılan istihdam seferberliğini hayata geçiren hükümet yetkililerine teşekkür etti.



Teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düştüğünü ifade eden Çinçin, şöyle devam etti:



"Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2 bin 21 lira ücret ve bin 113 lira sigorta ve vergiler olmak üzere 3 bin 134 lirayı devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık bin 113 lirayı devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İşe alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık bin 113 lira olan prim ve vergi teşviki 2 bin 712 lira olarak verilecek. İkincisi de herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli bir destek getirildi. Böylece devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor. Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa; çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeniyor. Yani burada devletimiz işverene diyor ki, düzenini bozma, istihdamı koru."



Çinçin, teşviklere ilişkin tüm detaylara istihdamseferberligi.org adresinden ulaşılabileceğini hatırlatarak, Hatay'da her ay en çok ilave istihdam sağlayan üyelerin onurlandırılacağını dile getirdi.



Toplantıya çok sayıda resmi kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılım gösterdi.

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