Son Dakika Haberleri: Hatay'da istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı
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Hatay'da istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı

2 saat önce

Hatay'da, bu yıl üçüncüsü düzenlenen il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı, Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu başkanlığında yapıldı.

Hatay'da istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı, System.String[]
Hatay'da, bu yıl üçüncüsü düzenlenen il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı, Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu başkanlığında yapıldı.
İŞKUR İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Samandağ ilçesi Doğa Tesislerinde gerçekleşen toplantıya, Vali Yardımcısı Tetikoğlu'nun yanı sıra Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Açık, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yusuf Önlen, İŞKUR Hatay İl Müdürü Ziya Yüksel, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, Ticaret İl Müdürü Halit İmrek, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kemal Topçu, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, Devlet Su İşleri İl Müdürü Mehmet Ekinci ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
İŞKUR Hatay Müdürlüğü'nün 2018 ve 2019 yılı faaliyetlerinin mukayeseli değerlendirmesini içeren sunumla başlayan toplantıda, kenttin mesleki ve istihdama dönük ihtiyaçları ve fidan yetiştiricilerin sorunları ele alındı.
Toplantı, 2019 yılında hayata geçirilmesi planlanan istihdam politikaları ve eğitim programları hakkındaki hususların değerlendirilmesi, açılacak kurs ve programların incelenmesi, kurul üyelerinin teklif ve önerilerinin de dinlenmesinin ardından son buldu.
İŞKUR, Aydın, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:22 Kaynak: AA
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