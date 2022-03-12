Hatay'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü töreni düzenlendi - Son Dakika
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Hatay'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü töreni düzenlendi

12.03.2022 16:27
Hatay'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü töreni düzenlendi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan belgeselin gösterimi yapıldı.

Etkinlikte öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler düzenlendi.

Törende çeşitli branşlarda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa ilçe protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü töreni düzenlendi - Son Dakika


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