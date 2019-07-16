Son Dakika Haberleri: Hatay'da izinsiz konsere polis müdahalesi
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Hatay'da izinsiz konsere polis müdahalesi

4 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde izinsiz konser vermek isteyen gruba polis müdahale etti.

Hatay'da izinsiz konsere polis müdahalesi, System.String[]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde izinsiz konser vermek isteyen gruba polis müdahale etti.
İlçeye bağlı Deniz Mahallesi'nde bulunan Hızır Parkı içerisinde bir grup izinsiz konser vermek istedi.
Konserin izninin alınmadığını belirten polis ekipleri ise gruba dağılmaları gerektiğini söyledi.
Uyarıları dikkate almayan gruptakilerin direnmesi üzerine polis, 12 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Samandağ, Hatay, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:09 Kaynak: AA
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