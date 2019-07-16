Hatay'da izinsiz konsere polis müdahalesi
4 saat önce
Hatay'ın Samandağ ilçesinde izinsiz konser vermek isteyen gruba polis müdahale etti.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:09 Kaynak: AA
'ın Samandağ
ilçesinde izinsiz konser vermek isteyen gruba polis müdahale etti.
İlçeye bağlı Deniz Mahallesi'nde bulunan Hızır Parkı içerisinde bir grup izinsiz konser vermek istedi.
Konserin izninin alınmadığını belirten polis ekipleri ise gruba dağılmaları gerektiğini söyledi.
Uyarıları dikkate almayan gruptakilerin direnmesi üzerine polis, 12 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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