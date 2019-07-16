Hatay'da izinsiz konsere polis müdahalesi
3 saat önce
Hatay'da izinsiz konsere polis müdahalesiHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde izinsiz konser yapmak isteyen grup ile, polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:56 Kaynak: İHA
'da izinsiz konsere polis müdahalesi
HATAY - Hatay'ın Samandağ
ilçesinde izinsiz konser yapmak isteyen grup ile, polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.
İlçeye bağlı, Deniz Mahallesi Hızır Parkı'nda izinsiz konser gerçekleştirmeye çalışan eylemci gruba, polis tarafından 3 kez ikazda bulunuldu. İkazlara rağmen dağılmayarak, eylemi sürdüren gruba, polis müdahalede bulundu. Müdahale sırasında polise karşılık vermeye çalışan 12 şahıs, emniyete götürüldü.
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