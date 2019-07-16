Son Dakika Haberleri: Hatay'da izinsiz konsere polis müdahalesi
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Hatay'da izinsiz konsere polis müdahalesi

3 saat önce

Hatay'da izinsiz konsere polis müdahalesiHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde izinsiz konser yapmak isteyen grup ile, polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Hatay'da izinsiz konsere polis müdahalesi
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde izinsiz konser yapmak isteyen grup ile, polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.
İlçeye bağlı, Deniz Mahallesi Hızır Parkı'nda izinsiz konser gerçekleştirmeye çalışan eylemci gruba, polis tarafından 3 kez ikazda bulunuldu. İkazlara rağmen dağılmayarak, eylemi sürdüren gruba, polis müdahalede bulundu. Müdahale sırasında polise karşılık vermeye çalışan 12 şahıs, emniyete götürüldü.
Hatay'da izinsiz konsere polis müdahalesi
Samandağ, Hatay, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:56 Kaynak: İHA
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