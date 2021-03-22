Hatay'da Jandarma down sendromlu çocuğa üniforma hediye etti - Son Dakika

Hatay'da jandarma ekipleri, 11 yaşındaki down sendromlu Ahmet Eren Yeter'i ziyaret ederek hediye verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cırtıman Mahallesi'nde yaşayan down sendromlu Yeter'i evinde ziyaret etti.

Ekipler, Yeter ve 5 yaşındaki kardeşi Cebrail Eymen'e jandarma üniforması ile Türk bayrağı hediye etti.

Jandarma personeliyle keyifli zaman geçiren Yeter, daha sonra ekiplerle hatıra fotoğrafı çektirdi.