Hatay'da ormanlık alanda 15 bin 750 kök Hint keneviri bulundu

Hatay'da jandarma ekipleri, ormanlık alanda ekili 15 bin 750 kök Hint keneviri ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samandağ ilçesine bağlı Yeniköy ve Yaylıca mahallelerindeki ormanlık alana Hint keneviri ekildiği bilgisi üzerine operasyon başlattı.
Narkotik köpeklerin kullanıldığı operasyon kapsamında yapılan aramada, ormanlık alana ekili 15 bin 750 kök Hint keneviri bulundu.
Jandarma ekiplerince sökülen Hint kenevirleri imha edildi.
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