HATAY'DA JANDARMADAN KASK DENETİMİ - Son Dakika
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HATAY'DA JANDARMADAN KASK DENETİMİ

15.08.2022 15:27

HATAY'da jandarma ekiplerince, motosiklet sürücülerine yönelik kask kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

HATAY'da jandarma ekiplerince, motosiklet sürücülerine yönelik kask kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Yayladağı Trafik Jandarması tarafından Yayladağı ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik kask kullanımı konusunda bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Ekipler, vatandaşların güven ve huzur ortamı içerisinde seyahat edebilmeleri, trafik güvenliğinin sağlanması ve can kayıplarının azaltılmasına yönelik "Kaskınız Kaskonuz Olsun" ve "Aklınız ve Kaskınız Başınızda Olsun" sloganıyla kask kullanımının önemine vurgu yaptı. Jandarma ekiplerince, ilçeye bağlı bazı mahallelerde yol denetimi yapılarak, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde trafik kuralları hakkında bilgiler aktarıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Yayladağı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HATAY'DA JANDARMADAN KASK DENETİMİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: HATAY'DA JANDARMADAN KASK DENETİMİ - Son Dakika
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