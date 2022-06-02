Hatay'da jandarma olası orman yangınlarına karşı tedbir aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da jandarma olası orman yangınlarına karşı tedbir aldı

02.06.2022 12:42
Hatay'da jandarma olası orman yangınlarına karşı tedbir aldı

Hatay İl Jandarma Komutanlığı, ormanlık alanların korunması ve yangınlarla mücadele çalışmaları kapsamında bazı tedbirler aldı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı, ormanlık alanların korunması ve yangınlarla mücadele çalışmaları kapsamında bazı tedbirler aldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, orman girişlerinde kontrol noktaları oluşturulduğu belirtildi.

Vatandaşlara çeşitli bilgilendirmelerin yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devriyeler aracılığıyla, 01.06.2022 tarihinde vatandaşlar orman ve anız yangınları ile ormanlara giriş yasağı konusunda bilgilendirilmiş ve mesire alanları, piknik yapmak amacıyla ateş yakılabilecek alanlar, ekili ve biçilmiş buğday tarlaları kontrol edilerek camilerden, muhtarlıklardan ve devriye araçlarından anonslar yaptırılmıştır. Ayrıca yaz sezonu süresince devriyeler tarafından özellikle hafta sonları mesire alanlarında piknik yapan vatandaşlar sigara izmariti veya mangal ateşini mutlaka söndürmesi gerektiği konusunda uyarılacak, hafta içinde de tüm ormanlık alanlar kontrol edilecektir."

YORUMLAR
500
Dün akşamki selin zararı sabah ortaya çıktı Dün akşamki selin zararı sabah ortaya çıktı Gaziantep'teki 'sahte para' operasyonunda 9 tutuklama Gaziantep'teki 'sahte para' operasyonunda 9 tutuklama
Kaynak: AA

Jandarma, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da jandarma olası orman yangınlarına karşı tedbir aldı - Son Dakika


Son Dakika
12:39 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Samandıra'da teftişte! 5 yıldızlı yeni arma önünde poz verdi
12:33 Galata'da kendini tinerle yakan ve ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
12:21 Cinsel içerikli videosu ortaokul öğrencilerinin elinde dolaşan öğretmen tutuklanarak cezaevine yollandı
12:15 Hindistan'da nehirde banyo yaptığı sırada timsah saldırısına uğrayan çocuk mucizevi bir şekilde kurtuldu
12:11 Tatil sezonunu açan Aslı Enver, Bodrum'da üstsüz güneşlendi
11:58 Yabancı uyruklu şahıs tarafından evine kadar takip edilen genç kız, esnafın araya girmesiyle kurtuldu! Darp edilen şüpheli polise teslim edildi
11:55 Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler kendi yaş grubunun en değerli futbolcusu oldu
11:42 Amber Heard'ın karar duruşmasında giydiği "İntikam elbisesi" işe yaramadı!
11:39 Dolar/TL yeni günde 16,46 seviyelerinde işlem görüyor
11:10 Messi'den mest eden performans! Dev karşılaşmada İtalyan futbolcuları rezil etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 12:47:16. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da jandarma olası orman yangınlarına karşı tedbir aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement