Hatay'da jandarma personelini taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Kazanın ardından olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Minibüsteki yaralanan 3 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - HATAY

Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler

Baba ve iki oğluna, temizlemek için girdikleri su kuyusu mezar oldu